Napoli-Sassuolo, Di Lorenzo a lavoro per il rientro, ecco quando deciderà Spalletti

Dopo le recenti delusioni che hanno allontanato definitivamente il sogno Scudetto da Napoli, al club campano resta un solo obiettivo: la qualificazione alla Champions League. Il traguardo sembrava ipotecato già da tempo, ma visti i passi falsi nelle ultime partite, non è ancora raggiunta la cifra matematica. Nonostante ciò, essa potrebbe arrivare già dalla prossima giornata, con la partita contro il Sassuolo. Con tre punti, il Napoli sarebbe matematicamente qualificato alla prossima edizione della competizione più importante d’Europa.

Per questo motivo, in una partita così importante, vogliono esserci tutti. Tra questi figura Giovanni Di Lorenzo, fuori per infortunio dalla sfida con l’Udinese. Ecco ciò che riporta il Corriere dello Sport sulle condizioni del terzino: “Spalletti verificherà ancora le sue condizioni sia oggi che domani, per poi decidere se convocarlo per la sfida di sabato”.