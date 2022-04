Napoli, manovre di mercato in mezzo al campo: la situazione

Il Napoli è pronto a cambiare più di qualcosa nel reparto di centrocampo, con il campionato che volge al termine è già tempo di pensare al futuro e i nomi non mancano. Obiettivo principale sarà indubbiamente riscattare Anguissa, il prezzo è vicino ai 15 milioni, addio eccellente potrebbe però essere quello di Fabian, a sua volta in scadenza. Valigia pronta anche per Diego Demme che non ha mai trovato continuità finora alla corte di Spalletti, nel mirino c’è l’empolese Kristjan Asllani. Il classe 2002 piace tanto a Giuntoli e rientra nei parametri economici del club.