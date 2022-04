L’a.d. Beppe Marotta, direttamente dal mondo Inter, ha parlato durante l’evento “Il Foglio a San Siro” commentando la sconfitta di Bologna. Così Marotta:

“Perdere fa parte del gioco ma non siamo per nulla sereni, abbiamo la giusta rabbia per proseguire. Scudetto? Purtroppo spendere non porta automaticamente a vincere, le varie operazioni Lukaku e Hakimi hanno portato sostegno economico importante alla società”.