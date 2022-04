Cirillo spiega il problema italiano: “Napoli, guarda in Primavera”

Il responsabile di VieSse Sport, Stefano Cirillo, ha parlato alle frequenze di Radio Amore Campania. Il tema toccato è stato quello del settore giovanile italiano, soprattutto napoletano:

“Guardiamo un calciatore come Malcuit e capiremo subito che ci sono ragazzi italiani superiori, ma il problema è proprio italiano. In Italia troppi vecchi, ex campioni alla soglia dei 40. Il sistema è sbagliato e paghiamo tutti come con i Mondiali, i ventenni restano a marcire in Primavera e mi riferisco ancora una volta al Napoli. De Laurentiis cambi atteggiamento altrimenti farà meglio a lasciare subito la barca”.