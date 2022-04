Zoff si schiera con Meret: “Giudizi troppo severi su di lui”

Dino Zoff è stato un grandissimo portiere per il panorama calcistico mondiale, orgoglio italiano con una parentesi napoletana alle spalle. Intervenuto a 1 Station Radio, ha voluto difendere il suo “discepolo” Alex Meret dopo l’errore del Castellani:

“A Napoli sta succedendo qualcosa di strano, anche se ormai gli errori sono troppi. Meret? Troppa severità, intanto un portiere non dovrebbe mai rischiare con i piedi. Può avere questa qualità ma non deve cercare l’errore, mi dispiace per il ragazzo anche perchè c’è un’idea prevalente di questo portiere moderno bravo con i piedi. Non funziona così, bisogna giudicare i fondamentali”.