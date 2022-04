UFFICIALE – Venezia, esonerato Zanetti: arriva il comunicato ufficiale del club

Giunge oggi l’ufficialità da parte del club arancioneroverde: il tecnico Paolo Zanetti è stato esonerato e al suo posto subentra Andrea Soncin, che sederà sulla panchina del Venezia per il resto della stagione. Dopo otto sconfitte di fila, il Venezia ha preso questa decisione di allontanare il mister Zanetti e di affidare la squadra ad un nuovo allenatore. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Venezia FC comunica che Paolo Zanetti è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una magnifica pagina della storia arancioneroverde con la promozione in Serie A dello scorso anno. Con mister Zanetti sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, l’assistente Nicola Beati e il preparatore Fabio Trentin, a cui vanno i ringraziamenti della Società per la collaborazione in queste due stagioni”.