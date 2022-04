Intervista ADL, Sky: “Cambio allenatore? Questa la volontà del patron azzurro”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rivelato alcuni contenuti. L’intervista completa andrà in onda questa sera alle ore 21 su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il presidente del Napoli ha chiarito dubbi e domande che sono sorte negli ultimi giorni dopo il ko contro l’Empoli. La società partenopea sta vivendo un momento di crisi, nonostante il terzo posto in classifica. L’obiettivo è chiudere il campionato portando a casa la qualificazione alla Champions League. Inoltre ADL ha rassicurato tutti i tifosi, sottolineando che la panchina di Luciano Spalletti non è in discussione. Non ha pensato di sostituire il tecnico con un altro allenatore.