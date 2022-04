Sky – Rinnovo Mertens, c’è fiducia! La storia d’amore continua

Dries Mertens è l’attaccante più prolifico del club: 146 gol e una storia ancora tutta da scrivere. Sembra infatti che la storia d’amore tra “Ciro” e i suoi tifosi sia destinata a non finire perchè si è aperta la trattativa per un rinnovo. Ieri pomeriggio Aurelio De Laurentiis ha fatto visita al belga nella sua casa a Posillipo.

Il patron azzurro si è congratulato di persona con il calciatore per la nascita del figlio Ciro Romeo e ovviamente si è parlato d’affari. I due si sono dati appuntamento a fine stagione per parlare di un rinnovo di contratto. L’attaccante ha apprezzato il gesto di ADL e secondo quanto riportato da SkySport c’è grande fiducia per un accordo di rinnovo. Il futuro di Dries e la sua famiglia pare non essere lontano da Napoli!