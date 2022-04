Repubblica – Napoli, rabbia e delusione tra i tifosi. Venduti pochi biglietti per la sfida contro il Sassuolo

Dopo il ko contro l’Empoli l’amarezza e la delusione ha avvolto i tifosi del Napoli. C’è il rischio che il Maradona sia vuoto contro il Sassuolo. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica. Napoli-Sassuolo è la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15, ma c’è la probabilità che ci siano pochissimi tifosi, infatti sono stati acquistati poco più di 3mila biglietti per la partita.

“Il Napoli ha collezionato un punto appena in tre gare e detto addio alla possibilità di lottare per lo scudetto. Il ko rocambolesco di Empoli ha ovviamente fatto la differenza e la colonnina della passione è ai minimi termini”.