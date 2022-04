Il giornalista Maurizio Pistocchi ha puntato il dito contro l’organizzazione societaria del Napoli, in diretta a Radio Marte ha dichiarato:

“Negli anni De Laurentiis ha sicuramente lavorato bene ma in termini di strutture non c’è nulla, manca addirittura un proprio campo di allenamento. Il marchio rischia di perdere appetibilità rispetto ad altri club, manca una figura intermedia che possa garantire. Inoltre non mancano inconvenienti in rosa, non c’è equilibrio di valore”.