Palmieri contro ADL: “Spalletti non merita minimamente questo trattamento”

Oggi Tancredi Palmeri, opinionista sportivo, si è schierato dalla parte di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, attaccando gestione di Aurelio De Laurentiis nel rapporto con il tecnico. Ecco quanto scrive Palmieri nel suo editoriale su Tuttomercatoweb:

“Chiude il Napoli, ma come chiude? Spalletti non merita minimamente questo trattamento: sì, ha sbagliato la gestione delle partite cruciali, ma ha portato a lottare per lo scudetto una squadra che poteva lottare per un posto in Champions. Eppure le azioni di De Laurentiis gli tolgono la terra da sotto i piedi: ricorda il finale del primo anno con Ancelotti, quando nei fatti gli tolse fiducia, e il secondo anno fu soltanto un’agonia prima di recidere anzitempo. E con Spalletti, assurdamente, la fine è ormai già nota”.