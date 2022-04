KKN – Scotto: “Mertens? Ha dimostrato amore per la maglia, a differenza di altri…”

Oggi Giovanni Scotto, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, un programma radiofonico in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Scotto ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calcio Napoli. Queste le sue parole:

“Le dichiarazioni di De Laurentiis sono un bel segnale di apertura e di costruzione verso Spalletti che aveva chiesto la conferma di Mertens. Tanti difetti nel senso di appartenenza si sono palesati quest’anno e sottolineati da Spalletti. Il mio riferimento è a Manolas e Insigne con quella firma e quei festeggiamenti. Non mi è piaciuto questo modo di fare a due giorni della sfida con la Juve, non è stato il massimo. Immagino che anche Spalletti non abbia gradito. Invece il senso di appartena Mertens lo ha dimostrato in ogni modo in questi anni. Ad Empoli ha dimostrato di poter giocare al fianco di Osimhen. Al Napoli mancano i gol dalle punte esterne“.