KKN – De Laurentiis: “Chiedo scusa ai tifosi! Mertens? Ama la città e la squadra”

Arrivano le parole di Aurelio De Laurentiis per i tifosi del Napoli! Secondo quanto riportato in esclusiva da Radio Kiss Kiss Napoli in un tweet il patron azzurro avrebbe rilasciato un’intervista in cui ha chiesto scusa al popolo partenopeo. Le parole del presidente:

“Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli”.

Ha poi rivelato di più sull’incontro avuto ieri con Dries Mertens: “Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli”.