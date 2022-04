Gazzetta – Ulivieri: “Che facce a Empoli, spero che Spalletti resti…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Renzo Ulivieri.

Il presidente dell’Associazione Allenatori si è soffermato sul Napoli, esaminando la sconfitta subita contro l’Empoli di Andreazzoli.

Queste le parole di Ulivieri: “Esprimo una mia impressione dal di fuori. Ho guardato le facce dei giocatori domenica al termine della gara di Empoli. Mi sembra che ci sia un gruppo di loro che non abbia più voglia di vestire quella maglia. Sono situazioni difficilmente rimediabili: non c’entra solo la partita di Empoli. Può succedere se non hanno le motivazioni giuste. Così l’Empoli può ribaltare il risultato anche se sulla carta ci sono delle differenze chiare. In questo senso sono convinto che il livello della Serie A sia cresciuto”.

Su Spalletti dice: “Ha avuto un inzio travolgente. E sta portando la squadra in Champions, che era l’obiettivo di inizio stagione. Ma

spesso nelle considerazioni ci si dimentica che Napoli è un ambiente difficile o meglio molto impegnativo. Bisogna fare i conti i anche con la passione che circonda la squadra. Io non le feci, mi limitai solo a valutazioni tecniche e sbagliai. La componente emotiva trasmessa dalla città incide. A Napoli avevo un giocatore, Igor Shalimov, che era un nazionale russo e aveva giocato pure nell’Inter. Mi diceva che appena sbucava dal sottopassaggio del San Paolo gli tremavano le gambe. Luciano ha dato alla città la possibilità di tornare a sognare lo scudetto dopo tanto tempo. Ed è tanto. Normale che quando ti risvegli da un sogno ci sia amarezza. Dall’altra parte Napoli ha regalato a Luciano l’opportunità di scoprire un nuovo sogno dentro se stesso. Si sono per così dire “contaminati” in questo bel sogno. Sarebbe bello se continuassero insieme. Ma il mio è un parere. Società e tecnico sanno bene quello che sentono di fare”.