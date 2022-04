Enrico Fedele attacca: “De Laurentiis interviene troppo tardi”

Il giornalista Enrico Fedele ha voluto portare il suo punto di vista sulle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e sul modus operandi azzurro. Così Fedele a Radio Marte:

“Il presidente sapeva che stava per succedere qualcosa ma non c’è stata azione, troppo tardi adesso. Lo scudetto ormai è andato ma dipendeva da fallimenti altrui, nessuno ha mai detto che il Napoli è sulle gambe da diverse partite. La squadra non è in condizione, salvo poche imprese fin qui. In società ci vuole potere decisionale ma De Laurentiis non ascolta nessuno purtroppo”.