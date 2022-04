Durante l’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha svelato anche qualcosa della cena di squadra di ieri sera. Queste le sue parole in merito:

“Con lo staff e Spalletti ho parlato la mattina nell’ufficio di Luciano, gli ho detto che erravamo partiti vincendo 10 partite e pareggiandole una, non avevamo nemmeno Lobotka. Ho chiesto se fossero sicuri che non ci sia stato un rallentamento negli allenamenti, loro mi hanno risposto di no. Ho piena fiducia in Spalletti e l’ho pregato di valutare bene queste ultime partite perchè noi dobbiamo riconquistare la Champions. Ci mancano 4 punti, pensare di non farli in quattro partite sarebbe un puro fallimento. Ieri sera mi sono seduto vicino ai calciatori, gli ho detto che devono pensare che non solo sono miei dipendenti ma delle singole aziende, quindi come gruppo devono combattere col coltello tra i denti, perché ne va di mezzo la loro credibilità professionale ed etica. Devono difendere il colore azzurro. Qualcuno ha avuto la forza di entrare nel merito e mi è piaciuto molto. Gli ho detto che i tifosi hanno sempre ragione, perchè loro non sanno tutte le verità che stanno dietro ad una società, il tifoso va allo stadio e vuole sublimare e recuperare le ansie che la vita gli procura durante la settimana, come un ammortizzatore sociale”.