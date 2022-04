De Laurentiis a KKN: “Ritiro annullato? Vi spiego il mio punto di vista”

Aurelio De Laurentiis si è soffermato molto sulla scelta di annullare il ritiro durante la sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Quando senti dire che forse ci vuole il ritiro, poi a freddo ci rifletti e pensi che sia una stupidaggine arcaica di calcio vecchio. Il calcio è un’industria con regole precise. Io a volte sorrido quando leggo che io sono un padre padrone, che non ho messo delle persone al posto giusto in società. Io piuttosto credo che il Napoli in 17 anni ha fatto una cavalcata senza precedenti, quando io sono arrivato il Napoli non esisteva. Poi siamo arrivati in Serie A grazie ad Edy Reja, ai giocatori e al tifo (alla prima di Serie C erano 60mila al San Paolo). Poi abbiamo avuto una continuità che ci ha portato tra i 15 club più importanti che esistono, ma il Covid ci ha massacrato. Abbiamo perso oltre 200 milioni. Abbiamo preso sotto gamba la pandemia pensando che fosse un male passeggero, ad un certo punto abbiamo fatto mercato invernale prendendo Lobotka, Demme e Petagna, investendo tanto in Osimhen e precedentemente in Lozano, ma purtroppo ci siamo ritrovati con sponsor che andavano via, con stadi chiusi, con delle entrate che non c’erano più e eppure siamo ancora qua e qui vogliamo rimanere”.