Coronavirus – Il bollettino nazionale: i dati di oggi 27 aprile

La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino odierno con tutti gli aggiornamenti sull’andamento del Coronavirus in Italia. Questi i dati di oggi 27 aprile:

Sono 87.940 i nuovi casi di coronavirus su 554.526 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 15,8%, in calo rispetto al 16,2% registrato martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 186. Calano di 15 unità le terapie intensive, mentre sono 173 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 88.545.

Nel dettaglio, sono 394 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 10.155 le persone ricoverate nei reparti ordinari. Sono 1.234.676 gli attualmente positivi al Covid, 300 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.279.754 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.113.

Vaccini – Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 48mila dosi (mille prime + 3mile seconde + 17mila terze + 27mila quarte), per un totale di 136,7 milioni. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 33mila dosi al giorno (mille prime + 2mile seconde + 14mila terze + 17mila quarte). A questo ritmo l’80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra 16 mesi e 12 giorni (il primo settembre 2023).