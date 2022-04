CdM – Napoli, la promessa della squadra al patron azzurro

Nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato il suo allenatore, la sua squadra lo staff. L’obiettivo è ritrovare armonia e fiducia per affrontare le ultime 4 sfide di questa stagione calcistica. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il mantra di Luciano Spalletti è: guardo avanti. Avanti significa blindare prima possibile la qualificazione Champions, obiettivo fondamentale per non gettare alle ortiche una stagione che ha visto il Napoli in corsa per lo scudetto. Avanti significa anche superare eventuali disagi di natura mentale o fisica. Per farlo è necessario per spezzare il clima di tensione tra club e squadra che si era creato durante il viaggio di ritorno in treno, quando i toni erano stati aspri. C’è volontà condivisa di finire in maniera decorosa la stagione. Una promessa solenne strappata proprio dal presidente alla squadra.