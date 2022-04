Il giornalista Fabrizio Biasin commenta ancora il drammatico momento del Napoli, queste le sue parole a Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha avuto un crollo che è costato lo scudetto ma ci vuole lucidità ora. Spalletti va valutato con attenzione, il club deve agire con serenità e non cercare nuovi allenatori. Non sarebbe la scelta giusta stravolgere senza identità chiara in società, il tecnico ora sta lavorando bene. Non capisco perchè parlare di disastro con questa classifica”.