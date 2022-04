Come di consueto, di martedì, il giudice sportivo ha diramato la lista di squalificati che salterà la 35° giornata di Serie A. Tra i sanzionati c’è anche il terzino sinistro del Sassuolo Kiriakopoulos. Il calciatore neroverde salterà la trasferta di Napoli in programma sabato alle ore 15! Con lui anche altri quattro calciatori non scenderanno in campo, di seguito la lista completa:

Kiryakopoulos (Sassuolo), Bandinelli (Empoli), Oliveira (Roma), Rincon (Sampdoria), Erlic (Spezia).