Stendardo: “Napoli? Un peccato buttare via tutto. Spalletti deve rimanere, va rifondata la squadra”

L’ex calciatore Guglielmo Stendardo ha parlato, a TMW Radio, del momento del Napoli e del futuro di Luciano Spalletti.

“Napoli? Ha fatto bene, ma nelle ultime ha buttato via tutto. Si mangerà le mani per i prossimi 10 anni. Il Napoli aveva il dovere di provarci fino alla fine. Spalletti? Ha le sue colpe ma non è l’unico colpevole, anche i giocatori hanno sbagliato. Peccato, soprattutto per quanto visto soprattutto nella prima parte. Forse è ancora presto per puntare così in alto. Futuro? Per me Spalletti può rimanere a Napoli ma la squadra va rifondata“.