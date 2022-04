L’Atalanta, tramite i propri mezzi, ha comunicato i convocati per la sfida di domani contro il Torino. La partita, valevole per la ventesima giornata di Serie A, sarà fondamentale per i bergamaschi. Di seguito i convocati:

Portieri: Musso, Sassi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Palomino, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Cittadini, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Mitanchuk, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Boga, Mihaila, Zapata.