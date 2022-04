Serie A – I convocati della Fiorentina per la sfida contro l’Udinese

La Fiorentina, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato i convocati per la sfida di domani contro l’Udinese. La sfida, valevole per la ventesima giornata di Serie A, è fondamentale per le ambizioni europee dei viola. Di seguito i convocati:

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati

Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola, Nastasic, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Duncan, Maleh, Saponara, Torreira

Attaccanti: Gonzalez, Ikone, Kokorin, Cabral, Piatek, Sottil.