Impallomeni: “Spalletti? Contano i risultati ma non bisogna drammatizzare troppo”

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato, a TMW Radio, della stagione di Serie A soffermandosi anche sul Napoli.

“Napoli? Sono tutte storie differenti quelle viste lì tra i vari allenatori. Gattuso fece bene nella seconda parte, con Spalletti sta succedendo il contrario. Le valutazioni da fare ci sono, Spalletti lo stimo perché è uno dei migliori a livello europeo, ma contano i risultati. C’è stata una crisi tecnica improvvisa ma non dobbiamo drammatizzare troppo. Italiano come post Spalletti? Per me Italiano deve rimanere a Firenze”.