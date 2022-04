Gazzetta – Spalletti, il suo futuro è incerto. ADL valuta dei sostituti

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli parlando della possibile crisi in casa azzurra tra allenatore e società scaturita dai recenti risultati delle ultime tre partite di Serie A. Sembra che il futuro di Luciano Spalletti sia incerto, nonostante abbia (quasi) raggiunto l’obiettivo Champions. Il patron azzurro non ha ancora deciso quale sia il futuro del tecnico, ma già pensa a un possibile sostituto. Tra questi c’è Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. Questo quanto scritto:

“Nemmeno il raggiungimento della Champions League, obiettivo dichiarato del club a inizio stagione, può garantire al tecnico la conferma, nonostante un contratto biennale in essere. Al momento il patron non ha ancora realmente deciso e, come sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere. Ecco che torna a farsi presente il nome di Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell’Atalanta. Tutto questo per dire che la stima di ADL per Gasperini è tanta e sarebbe il profilo migliore per rilanciare l’immagine del Napoli nella Champions”.