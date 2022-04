Gazzetta – Retroscena Napoli, confronto acceso tra Spalletti ed Edo De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport ricostruisce le ultime vicende in casa Napoli partendo dal ko contro l’Empoli fino alla decisione del ritiro. Stando a quanto riportato dal quotidiano Spalletti ed Edo De Laurentiis avrebbero avuto un confronto acceso per quanto riguarda la scelta del ritiro. Questa decisione però è stata modificata, la società e l’allenatore hanno trovato un compromesso: allenamento e cena tutti insieme, ma si torna a dormire a casa. Questo quanto riportato:

“In mezzo a questo balletto un confronto acceso, domenica sera in treno, fra Spalletti e il vice presidente Edo De Laurentiis. In discussione le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe subìto – senza ammutinamenti – ma non condiviso. La difficoltà a reperire un albergo disponibile in questo periodo in cui Napoli è piena di turisti (con costi che salgono) e la difesa dei giocatori da parte del tecnico hanno portato a questo compromesso”.