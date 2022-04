Cds – Kvaratskhelia a un passo da Napoli: i dettagli su ingaggio e cartellino￼

Khvicha Kvaratskhelia, giovane calciatore georgiano, è il primo sulla lista di Giuntoli in vista della prossima sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport il giocatore è ormai vicinissimo al Napoli.

“L’affare è fatto, manca dell’ufficialità perché proprio non si può, ma tra Adl e la Dinamo Batumi non c’è stata solo una semplice stretta di mano. L’esterno, che si è già sottoposto alle visite mediche, costerà una cifra prossima ai 10 milioni di euro (con un milione di bonus), guadagnerà un milione e mezzo per il prossimo quinquennio”. Si legge sul quotidiano.