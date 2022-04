Budel: “Al Napoli manchino giocatori di personalità”

Alessandro Budel è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club: “Il problema del Napoli è nella preparazione fisica? No, secondo me c’entra poco. Io credo che, in alcune circostanze, al Napoli manchino giocatori di personalità che sappiano leggere bene i momenti della partita. Altro problema è che non c’è molto equilibrio. In certi momenti, ci vuole quel giocatore che dice a Meret: ‘Butta via quella palla’. Certe partite vanno portate a casa e basta, non si può pensare di vincere sempre con largo vantaggio. A volte devi portare solo i tre punti a casa”.

Budel ha poi aggiunto: “Il Napoli non è riuscito ad evitare gli errori già commessi contro Fiorentina e Roma? Il Napoli, da questo punto di vista, non è ‘camalaeontico’. Non cambia canovaccio delle partite, gioca nello stesso modo e ha un’identità marcata ma non si può pensare di mantenere lo stesso tipo di intensità per tutto il campionato. Ci sono partite in cui devi pensare a qualcosa di diverso, anche giocare più sui lanci lunghi per Osimhen che sa attaccare bene la profondità. Invece, gli azzurri, non sanno cambiare il loro approccio in base al tipo di partite” ha concluso l’ex centrocampista, oggi commentatore di DAZN.