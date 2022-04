Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni della “Bobo Tv” delle prestazioni deludenti del Napoli: “La squadra di Spalletti è caduta nel momento decisivo della stagione. Infatti, i partenopei sono venuti meno nelle sfide più importanti di tutto il campionato: dopo la vittoria dopo l’Atalanta dovevano dimostrare di poter lottare per lo Scudetto, non l’hanno fatto”.