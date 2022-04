Alvino: “De Laurentiis rimarrà tutta la settimana a Castel Volturno e chiederà i motivi del calo attuale”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Napoli. Ecco quanto detto:

“Il presidente De Laurentiis sarà a Napoli per tutta la settimana per assistere agli allenamenti della squadra. Il patron vuole far sentire la sua vicinanza, complice il momento attuale. Incontrerà anche Spalletti ed il suo staff, anche per capire le ragioni di un calo così drastico, rispetto a qualche settimana fa. Vuole capire cosa è successo. Parlerà anche con tutti i giocatori. Il presidente dunque presenzierà al centro sportivo di Castel Volturno fino alla partita di sabato contro il Sassuolo”.