CdS sul Napoli – Ritiro scelta condivisa, ma ADL temeva un nuovo ammutinamento

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione su quanto successo nelle ultime ore in casa Napoli. Dopo il ko contro l’Empoli Luciano Spalletti ha deciso di mandare la squadra in ritiro fino alla fine del campionato, ma avvenimenti controversi e paure hanno modificato questa decisione. Non si tratterà di un vero ritiro, ma la concentrazione sarà al massimo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, la scelta del ritiro era stata presa dal tecnico azzurro e condivisa dalla società. Ma “Il Napoli ha riscoperto il senso acuto del disagio e anche quello della paura, ha temuto di dover fronteggiare il pericolo di un ennesimo ammutinamento ed ha spostato la linee decisiva di Spalletti” scrive il quotidiano.