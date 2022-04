Alessandro Budel, commentatore DAZN, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della coppia Mertens-Osimhen e della sfida di Empoli: “Il Napoli non ha funzionato con la coppia messa in campo da Spalletti. C’erano troppi giocatori offensivi e la squadra non ha trovato, per tutta la gara, equilibrio”.