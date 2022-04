Serie A – Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus

Sassuolo-Juventus è la sfida che termina il 34esimo turno di Serie A. I bianconeri devono vincere per tentare di assicurare la qualificazione in Champions League. La squadra di Dionigi, invece, non ha niente da chiedere al campionato. Di seguito le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Kyriakopoulos, Ayhan; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Rabiot, Danilo; Dybala, Morata.