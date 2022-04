Sconcerti: “Serie A? Nel Milan sto vedendo una squadra forte, ma l’Inter ha qualcosa in più”

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della Serie A e delle contendenti allo scudetto, Inter e Milan.

“Milan? Sto vedendo una squadra forte anche se l’Inter è più completa, ma è già da due campionati che lo è. Ma c’è dell’eroismo vero in un Milan che non ha le stesse possibilità delle avversarie, ma che riesce sempre a stargli addosso. Non conta la personalità conta il sentimento dello stare insieme. Il Milan è una squadra da vecchio calcio: quell’abbraccio tra Pioli e Maldini è una immagine bellissima. Mi piace sempre scorgere un’emozione dove mi sembra di scorgerla”.