Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sconfitta dei partenopei contro l’Empoli: “La sconfitta di ieri è avvenuta anche perché il Napoli non ha creato occasioni pericolose. La squadra di Spalletti, con Mertens in campo, non riesce a rendersi pericolosa”