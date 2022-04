L’ex calciatore e opinionista Claudio Onofri ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del difficile momento degli azzurri.

“Sconfitta? Ci sta la delusione della tifoseria, ma definire deludente il campionato del Napoli è troppo. Ad Empoli ci sono stati errori singoli, l’architettura dell’allenatore non c’entra niente. Ci sono stati errori pesantissimi come quello di Meret, il problema non è giocare dal basso”.