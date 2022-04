Il giornalista della Gazzetta Carlo Laudisa ha parlato, a Radio Kiss Kiss Napoli, della situazione portieri per il futuro del Napoli.

“Ospina? Ha un ingaggio importante, ciò che è successo a Meret non dovrebbe cambiare i piani: per Ospina la strada sembrava l’addio, e invece per Meret la permanenza. Poi al limite il Napoli potrebbe anche cambiare l’intero pacchetto dei portieri ma l’idea era di affidarsi a Meret”.