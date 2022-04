L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

Sebbene le ultime uscite della squadra non abbiano regalato prestazioni di qualità, il futuro del tecnico toscano non sembrerebbe in bilico. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fiducia nell’allenatore e non ha cambiato idea.

Non si parla, dunque, di separazione tra club e mister. Al contrario, la riconferma per la prossima stagione risulta essere, ad oggi, lo scenario più plausibile.