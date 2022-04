Gazzetta – Ritiro Napoli: il club costretto a cambiare location, le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, dopo la sconfitta subita contro l’Empoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la società azzurra sia alla ricerca di un luogo dove poter svolgere il ritiro. Tutto avrà inizio a Castel Volturno, ma non per quanto riguarda il pernottamento, considerando che l’albergo nelle vicinanze dei campi d’allenamento è sold out questa settimana.

Tra le diverse possibilità, il club starebbe pensando a una soluzione nei pressi dei Campi Flegrei.