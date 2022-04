Il giornalista Antonio Corbo ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del momento degli azzurri e dell’errore di Meret contro l’Empoli.

“Meret? Dispiace per l’errore, aveva fatto ottimi interventi, ma lui è una delle vittime di questo Napoli discontinuo. Spalletti inoltre sta sbagliando tante scelte tattiche e nei cambi, giocatori come Fabian e Anguissa erano tanto in affanno. ADL? Troppo emotivo, ha ordinato il ritiro ed ora pare che non si applichi più. C’è bisogno di riorganizzazione”.