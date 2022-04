Condò: “Il gruppo dovrà essere profondamente ristrutturato”

Paolo Condò, ha detto la sua in merito alla disfatta di ieri; analizzando su più temi sui giornali della Repubblica:

“Questo Napoli — un nutrito gruppo di giocatori che sta insieme ormai da anni — conosce infiniti modi di autodistruggersi, e l’assunzione di responsabilità da parte di Spalletti, con quel reiterato “devo pagare io”, assomiglia a una richiesta di chiarimento con il club”, sottolinea il noto giornalista.

Poi aggiunge ulteriori considerazioni: “A questo punto il gruppo dovrà essere profondamente ristrutturato, e non ci viene in mente un tecnico più adeguato di Spalletti — può essere in discussione il terzo posto, non la qualificazione alla Champions — per gestirlo: ma a patto che De Laurentiis superi la sindrome da Conte Ugolino che nel tempo l’ha sempre portato a divorare i suoi allenatori”, ha sottolineato Condò nel suo pezzo di commento per Repubblica.