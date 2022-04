CdS – Incomprensioni tattiche tra Spalletti e la squadra: è crisi Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, a seguito del ko subito ieri pomeriggio contro l’Empoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che nelle ultime settimane ci siano state delle incomprensioni tattiche tra Spalletti e la squadra, affiancate da un presunto allontanamento tra il tecnico toscano e Aurelio De Laurentiis.

Si respira brutta aria in casa azzurra. In quindici giorni il gruppo sembra aver perso la sicurezza e la concentrazione mostrata in precedenza. Da valutare se il ritirò sarà la scelta giusta per recuperare equilibrio e lucidità.