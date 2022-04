Bargiggia fa un riepilogo di mercato: “Traorè? Piace tanto a Giuntoli”

Paolo Bargiggia, ha fatto la panoramica sul mercato del Napoli, ai microfoni di 1 Station Radio; ecco quanto detto:

“Mathias Olivera e Mario Rui saranno i terzini sinistri del Napoli nella prossima stagione? Penso proprio di sì. L’affare per l’uruguaiano non è chiuso, ma si va verso questa soluzione. Sarà una coppia costruita con una grande logica: il giocatore del Getafe è più atletico e porta centimetri e chili rispetto al più tecnico Mario Rui. Andrea Cambiaso? E’ un profilo che piace, ma non sarà preso: è bravo a giocare in uno schieramento cinque ed il Napoli, che non usa quello schema, si ritiene coperto con Rui ed Olivera”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Simone Bastoni dello Spezia? Considerato bravino, ma non c’è l’idea di prenderlo. Sta giocando mezzala sinistra e non ci sono necessità in tal senso. Sebbene il ragazzo venga seguito, le probabilità di vederlo in azzurro sono basse”.

“Hamed Junior Traorè? Piace tanto a Giuntoli, ma i 30 milioni richiesti lo allontanano dal Napoli. Gli azzurri hanno già preso il nuovo esterno, Khvicha Kvaratskhelia, e non ha senso spendere altri soldi in quel ruolo. Si proverà a cedere Fabian Ruiz per fare qualche plusvalenza, semmai”.

“Bayern Monaco su Piotr Zielinski? Alla società non risulta nulla. Credo che, alla fine, non andrà via. Non sono arrivate richieste per lui: la verità , ad oggi, è questa”.