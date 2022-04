Bagni: “Napoli? Non pensavo arrivasse un momento così. Spalletti? Qualche cambio penalizza la squadra”

A Radio Marte ha parlato l’ex calciatore e difensore del Napoli Salvatore Bagni, per commentare il momento difficile della squadra di Spalletti.

“Napoli? Non pensavo ad una fine del genere, pensavo si potesse almeno lottare fino alla fine e invece abbiamo visto come ci distruggiamo con le nostre mani. Gli altri hanno avuto alti e bassi come noi, ma hanno gestito meglio i momenti chiave. Noi invece non ci siamo stati nei momenti chiave. Il problema più grande di chi non vince mai è la paura di fallire. Spalletti? Qualche cambio ci ha penalizzato e ad Empoli non è stata la prima volta. La condizione atletica del Napoli è pessima. La squadra è sulle gambe e fatica anche contro l’Empoli”.