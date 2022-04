Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC, nel corso di ‘Radio Goal’, su Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni su Empoli-Napoli:

“L’Empoli è in difficoltà perché ha già raggiunto la salvezza. Una squadra di giovani quando non va a tavoletta fa fatica perché l’Empoli non può gestire le partite. Per il Napoli può essere una trasferta non difficilissima. La voglia di riscatto del Napoli sarà decisiva”.