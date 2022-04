Mourinho non ci sta e tuona: “Se ci fosse stato Sozza al posto di Di Bello avremmo vinto a Napoli!”

Josè Mourinho dopo la pesante sconfitta contro l’Inter ha parlato ai microfoni di Dazn e ha elogiato il direttore di gara Sozza e paragonandolo a Di Bello, arbitro di Napoli-Roma, ha rilasciato pesanti dichiarazioni:

“Inter? Hanno una cultura tattica che dura da tre anni. Sanno giocare e sanno fare anche giochi diversi: quando gli crei un problema, loro lo risolvono. Il gioco è stato molto diverso rispetto all’andata e alla gara di Coppa Italia. I risultati sono simili ma abbiamo giocato in modo molto diverso. La squadra è in crescita. Il risultato è importante sempre ma il modo in cui si gioca è importante per noi. Se avessimo segnato il vantaggio, la pressione sarebbe stata su di loro e la gara sarebbe stata diversa. Però quando si gioca contro una squadra più forte, non si può sbagliare niente. Complimenti a loro e a Sozza che ha fatto molto bene. Se ci fosse stato lui al posto di Di Bello la settimana scorsa, avremmo portato via tre punti al Napoli“.