Nell’edizione odierna, la Repubblica si sofferma sulla situazione del centrocampo del Napoli in vista della sfida delle 15 contro l’Empoli. Con l‘infortunio di Lobotka, resta vivo il ballottaggio tra Demme e Zielinski.

Spalletti dovrebbe optare per il tedesco, con Anguissa e Ruiz a completare il terzetto. A confermare questa sensazione, le parole del tecnico su Demme: “Lo tengo in considerazione per la sfida contro l’ Empoli. Si è allenato bene”