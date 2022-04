Il Roma – Il settore ospiti al Castellani è sold out: tanti i sostenitori azzurri

I tifosi del Napoli hanno accolto con grande partecipazione la trasferta di Empoli.

Ne ha parlato l’edizione de Il Roma, secondo cui gli azzurri oggi avranno dalla loro parte un grandissimo tifo alle proprie spalle: “La curva degli ospiti al “Castellani” sarà tutta azzurra. I tifosi credono ancora nel sogno. Il Napoli dovrà entrare in campo con la personalità della grande squadra, senza tentennamenti, senza aspettare l’ Empoli, ma soffocandolo nella sua metà campo dalla prime giocate. Ne ha le qualità per farlo”. Un uomo in più dunque, dagli spalti, per portare a casa di nuovo tre punti che mancano dalla vittoria del 3 aprile in trasferta contro l’Atalanta a Bergamo.