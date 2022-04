Il Mattino – Nessun dubbio sulla gestione di Spalletti: il tecnico rimarrà

ADL non metterà in discussione la permanenza di Luciano Spalletti.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui la permanenza del tecnico toscano sarebbe oramai scontata: “La delusione per un possibile finale di stagione senza scudetto non può avere come conseguenza il malumore nei confronti di un allenatore che sta per centrare l’obiettivo stagionale, la qualificazione Champions. E malumori neanche deve averne il diretto interessato. Spalletti non sarà messo in discussione da De Laurentiis, che lo ha scelto per un ciclo pluriennale, consapevole della possibilità di alti e bassi che dipendono più che da errori di un tecnico dal materiale a disposizione, perché la discontinuità è da tempo un tratto del Napoli”.

Il cammino del Napoli, fino ad ora, è frutto di un lavoro nei minimi particolari condotto alla perfezione dall’allenatore arrivato in estate a Castel Volturno.